«РБ Лейпциг» не отпустит одного из лидеров в «Баварию»

«РБ Лейпциг» не планирует отпускать полузащитника Конрада Лаймера в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил спортивный директор «быков» Оливер Минтцлафф.

«Баварии» стоит поискать другие варианты усиления. Лаймер очень важный игрок для «РБ Лейпцига», мы не планируем его продавать», - цитирует функционера Bayern & Germany.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Лаймера лично заинтересован наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Конрад провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.