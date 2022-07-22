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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Левандовски

22 Июля 2022 • 08:42 Комментировать

Нападающий французского «Ренна» Матиас Тель пользуется спросом в немецкой Бундеслиге. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, подписать 17-летнего футболиста хочет мюнхенская «Бавария».

Как информирует источник, чемпион Германии готов заплатить за форварда 17 миллионов евро. Также немцы могут предложить пять миллионов в качестве бонусных выплат. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

В сезоне-2021/2022 Матиас принял участие в семи поединках чемпионата Франции, не отметившись голевыми действиями. Контракт игрока с «Ренном» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Трансферы футбола - лето 2022 Матиас Тель
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