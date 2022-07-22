Итальянский клуб начал переговоры с Пёнтеком

Польский голеадор Кшиштоф Пёнтек, права на которого принадлежат берлинской «Герте», близок к переезду в итальянский чемпионат.

Согласно данным журналиста Джанлуки ди Марцио, новым местом работы нападающего может стать «Салернитана». Боссы итальянского клуба вступили в переговоры с агентом Пёнтека.

Трансферная стоимость Кшиштофа оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что во второй части минувшего сезона поляк играл на правах аренды за «Фиорентину». Он принял участие в 18 поединках и отметился шестью забитыми мячами.