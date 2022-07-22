Гендиректор «Баварии»: «В переговорах с Левандовски всё пошло не по нашему плану»

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался об уходе польского нападающего Роберта Левандовски. Форвард этим летом присоединился к каталонской «Барселоне».

«Бавария» лишилась одного из лучших своих футболистов. Мы потеряли, наверное, самого сильного центрфорварда мира. Роберт забивал минимум 30 голов за сезон. В этих переговорах все пошло не по нашему плану. В итоге мы решили принять выгодное предложение «Барселоны», - передает слова руководителя CBS Sports.

Левандовски был продан в «Барселону» за 45 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусные выплаты в размере пяти миллионов.