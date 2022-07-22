Стал известен лучший футболист Африки

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, перешедший в летнее трансферное окно в мюнхенскую «Баварию», получил престижную индивидуальную награду. Сенегальский игрок был признан лучшим футболистом года в Африке.

Стоит напомнить, что в составе своей национальной команды Садио стал триумфатором Кубка африканских наций. На его счету решающий гол с пенальти.

В минувшем сезоне сенегалец вместе с «Ливерпулем» стал победителем Кубка Англии и Кубка лиги. Также он выиграл серебряные награды в Премьер-лиге и дошел с мерсисайдцами до финала Лиги чемпионов, где «красные» минимально уступили мадридскому «Реалу» (0:1).