Киммих: «Мане - не Левандовски, он не сможет забивать столько же голов»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о перспективах новичка клуба Садио Мане.

«С уходом Левандовски наша результативность снизится, мы должны заменять его коллективно. Садио, конечно, отличный игрок, но я не думаю, что он будет забивать 40-50 голов, он обладает другими качествами», - сказал полузащитник «Баварии».

Тем не менее, Киммих выразил уверенность, что Мане легко впишется в игру мюнхенского клуба.

«Я думаю, что он голоден до побед, хочет идти вперед и выигрывать титулы. У него все хорошо. Вначале он был относительно спокоен, но он открытый человек, легкий на подъем парень. Ему всегда есть что сказать. Он хорошо впишется в команду», - сказал Киммих.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» этим летом. В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 34 игры, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.