Хуммельс: «Понимаю, почему клуб не предлагает продление контракта»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс откровенно признался, что понимает отсутствие предложений от клуба о продлении контракта.

«Я сказал руководству «Боруссии», что, если бы я был на их месте, я бы не продлевал контракт со мной прямо сейчас», - сказал футболист в интервью Ruhr Nachrichten.

Хуммельс заявил, что его нынешняя физическая форма не соответствует требованиям клуба.

«К сожалению, прошлый год был не очень хорошим с точки зрения здоровья. Травма колена показала мне, что мне не так много осталось играть», - сказал Хуммельс.

Контракт футболиста заканчивается летом следующего года, но Хуммельс, по его словам, не сильно переживает за свое будущее.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 23 игры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.