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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс: «Понимаю, почему клуб не предлагает продление контракта»

21 Июля 2022 • 22:10 Комментировать

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс откровенно признался, что понимает отсутствие предложений от клуба о продлении контракта.

«Я сказал руководству «Боруссии», что, если бы я был на их месте, я бы не продлевал контракт со мной прямо сейчас», - сказал футболист в интервью Ruhr Nachrichten.

Хуммельс заявил, что его нынешняя физическая форма не соответствует требованиям клуба.

«К сожалению, прошлый год был не очень хорошим с точки зрения здоровья. Травма колена показала мне, что мне не так много осталось играть», - сказал Хуммельс.

Контракт футболиста заканчивается летом следующего года, но Хуммельс, по его словам, не сильно переживает за свое будущее.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 23 игры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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