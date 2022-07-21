Скончался человек, рекорд которого в Бундеслиге продержался почти 50 лет

Печальная новость из Германии - на 86-м году жизни скончался Уве Зеелер, один из футболистов, принимавших участие в легендарном финале чемпионата мира 1966 года, в котором англичане победили сборную ФРГ со счетом 4:2 в дополнительное время и взяли чемпионский титул, ставший единственным в истории сборной.

Также Зеелер до 2020 года являлся рекордсменом Бундеслиги по количеству голов в первых 22 матчах сезона - его смог побить норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн.

- Покойся с миром, Уве Зеелер. Наш почетный капитан ушел из жизни в возрасте 85 лет. Наши мысли с его семьей и близкими, - это некролог от Германского футбольного союза.