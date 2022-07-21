«Барселона» рассмотрит варианты покупки Гвардиола

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол стал одной из трансферных целей «Барселоны», после того как возникли проблемы с переходом из «Севильи» Жюля Кунде.

Каталонский клуб давно находится в поисках центрального защитника, который бы смог составить конкуренцию Херарду Пике. Долгое время «Барса» боролась за Кунде, но, судя по последним новостям, чаша весов в этом противостоянии склоняется в пользу «Челси».

Гвардиол присоединился к «РБ Лейпциг» прошлым летом и сильно впечатлил своей игрой. 20-летний защитник сразу стал игроком основного состава. Однако, контракт хорватского защитника заканчивается в 2026 году, и цена на футболиста может оказаться достаточно высокой.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в Бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.