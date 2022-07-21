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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» рассмотрит варианты покупки Гвардиола

21 Июля 2022 • 21:08 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол стал одной из трансферных целей «Барселоны», после того как возникли проблемы с переходом из «Севильи» Жюля Кунде.

Каталонский клуб давно находится в поисках центрального защитника, который бы смог составить конкуренцию Херарду Пике. Долгое время «Барса» боролась за Кунде, но, судя по последним новостям, чаша весов в этом противостоянии склоняется в пользу «Челси».

Гвардиол присоединился к «РБ Лейпциг» прошлым летом и сильно впечатлил своей игрой. 20-летний защитник сразу стал игроком основного состава. Однако, контракт хорватского защитника заканчивается в 2026 году, и цена на футболиста может оказаться достаточно высокой.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в Бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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