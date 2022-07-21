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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кан не поддержал Нагельсманна, возмутившегося действиями «Барселоны»

21 Июля 2022 • 20:24 Комментировать

Юлиан Нагельсманн недавно возмутился работой «Барселоны» на трансферном рынке. Комментируя трансфер Роберта Левандовски, главный тренер «Баварии» заявил, что каталонцы способны покупать лучших игроков даже без денег. По поводу слов Нагельсманна высказался глава правления мюнхенского клуба Оливер Кан.

«Не нужно вводить себя в заблуждение. Никто из нас не может оценивать на расстоянии ситуацию, которая происходит внутри «Барселоны». Мне сложно судить. Они знают, что делают», - высказался Кан, чьи слова приводит Goal.com. 

Напомним, что «Барселона» в последние годы переживала серьёзные финансовые трудности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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