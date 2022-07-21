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​Президент «Баварии» рассказал, как можно заменить Левандовски

21 Июля 2022 • 17:15 Комментировать

«Бавария» осталась без своей главной звезды – бомбардир Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» после восьми лет в Мюнхене. Президент «Баварии» Герберт Хайнер в интервью для Sky Germany ответил на вопрос о том, как можно заменить Левандовски.

«Заменить Левандовски непросто, он оставил большую пустоту. С другой стороны, у нас есть варианты. На позиции центрального нападающего могут сыграть Серж Гнабри или даже Томас Мюллер. Или мы вообще можем играть без «девятки». Юлиан Нагельсманн сказал, что нас ждёт новая «Бавария». Думаю, мы можем стать более непредсказуемыми. Это тоже открывает новые возможности», - сказал Хайнер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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