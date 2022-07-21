​Президент «Баварии» назвал плюсы от трансфера Левандовски

Роберт Левандовски сменил «Баварию» на «Барселону». Поляк ранее открыто говорил о желании уйти, но президента мюнхенского клуба Герберта Хайнера это никак не задело.

«Нет, заявления Левандовски меня не задели. Мы провели восемь прекрасных совместных лет», - сказал Хайнер.

«Думаю, этот трансфер стал беспроигрышным для всех. «Барселона» рада, что заполучила Роберта Левандовски, а мы рады, потому что эта сага завершилась, и у нас есть деньги для инвестиций в будущее», - высказался президент «Баварии» для немецкого Sky.

Напомним, что Роберт Левандовски хотел попробовать себя в Испании.