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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Президент «Баварии» назвал плюсы от трансфера Левандовски

21 Июля 2022 • 17:11 Комментировать

Роберт Левандовски сменил «Баварию» на «Барселону». Поляк ранее открыто говорил о желании уйти, но президента мюнхенского клуба Герберта Хайнера это никак не задело.

«Нет, заявления Левандовски меня не задели. Мы провели восемь прекрасных совместных лет», - сказал Хайнер.

«Думаю, этот трансфер стал беспроигрышным для всех. «Барселона» рада, что заполучила Роберта Левандовски, а мы рады, потому что эта сага завершилась, и у нас есть деньги для инвестиций в будущее», - высказался президент «Баварии» для немецкого Sky.

Напомним, что Роберт Левандовски хотел попробовать себя в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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