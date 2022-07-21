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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане станет игроком года в Африке

21 Июля 2022 • 15:27 Комментировать

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане сегодня в Рабате будет признан игроком года в Африке. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Гари Аль-Смит.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мане завоевал Кубок Африки, а также помог сборной Сенегала во второй раз подряд квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре. Если говорить о клубных достижениях, Садио выиграл с «Ливерпулем» два национальных кубка, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

В борьбе за награду Мане опередил своих двух знакомых – бывшего партнёра по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха и товарища по сборной Сенегала Эдуара Менди.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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