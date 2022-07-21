«Бавария» сделала очередное предложение по трансферу игрока «РБ Лейпцига»

Мюнхенская «Бавария» обратилась к «РБ Лейпцигу» с очередным предложением по трансферу полузащитника Конрада Лаймера. Эту информацию в своих социальных сетях подтверждает журналист издания Sport Bild Кристиан Фальк.

Напомним, что Лаймер является последней целью «Баварии» в летнее трансферное окно. Игрока очень хочет видеть в своей команде главный тренер Юлиан Нагельсманн, который работал с Конрадом в «РБ Лейпциге».

25-летний Лаймер открыт к переходу в «Баварию», но не может повлиять на решение своего клуба. Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» будет требовать ровно 30 миллионов евро за трансфер своего хавбека.