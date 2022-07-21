​Клинсманн высказался об уходе Левандовски из «Баварии»

Роберт Левандовски покинул «Баварию» ради «Барселоны». По поводу этого трансфера высказался экс-игрок мюнхенского клуба Юрген Клинсманн.

«Думаю, в краткосрочной перспективе будет немного грустно. Но потом все фанаты «Баварии» будут вечно благодарить Роберта за то, что он сделал. Он определённо войдёт в список величайших легенд клуба.

Может, когда-нибудь Левандовски сыграет за «Баварию» в товарищеском матче или в каком-то другом формате. Фанаты его примут фантастически. Но сейчас, в ближайшие недели, некоторые болельщики будут грустить», - сказал Клинсманн порталу Goal.com.