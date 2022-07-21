Мукиеле может продлить контракт с « РБ Лейпцигом» перед уходом в «ПСЖ»

Защитник «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле может продлить соглашение с немецким клубом перед уходом в «ПСЖ». Как сообщает журналист Адриен Гренье в своих социальных сетях, французский клуб рассматривает возможность взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Так как у Мукиеле остался всего год по контракту с «РБ Лейпцигом», руководство немецкого клуба не станет отпускать его в аренду, чтобы через год потерять бесплатно. В связи с этим команда Доменико Тедеско хочет продлить соглашение до 2024 года, чтобы следующим летом получить за полноценный трансфер заранее оговорённые 15 миллионов евро.