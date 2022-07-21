Трансфер Мукиеле в «ПСЖ» выглядит неизбежным

Защитник «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле с большой долей вероятности окажется во французском «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, сделка в данный момент выглядит неизбежной.

За трансфер французского защитника команда Кристофа Галтье заплатит немецкому клубу 15 миллионов евро. Мукиеле станет одним из ключевых игроков в системе нового тренера «ПСЖ», которая будет включать схему с тремя защитниками.

Ранее Мукиеле был интересен «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», где работает бывший тренер француза Юлиан Нагельсманн. Тем не менее, игрок наверняка этим летом окажется в «ПСЖ».