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Салихамиджич: «Бавария» неправильно повела себя с Алабой»

21 Июля 2022 • 09:44 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил журналистам, что мюнхенский клуб сделал ошибку, отпустив Давида Алабу в «Реал».

«Мы предложили ему большие деньги, с нашей точки зрения. Была встреча с агентами Давида, и мы поставили ему ультиматум. Мы сказали им, что Дэвид должен принять решение», - сказал Салихамиджич в интервью Die Zeit.

Сейчас Салихамиджич считает, что нужен был другой подход.

«Оглядываясь назад, я бы сказал, что в этом не было необходимости. Было бы правильно дать игроку уровня Давида время для принятия решения», - добавил представитель мюнхенского клуба.

В прошедшем сезоне Алаба провел в Ла Лиге 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Алаба стал чемпионом Испании, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Давид Алаба Хасан Салихамиджич
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