Де Лихт забил в дебютном матче за «Баварию»

Голландский центральный защитник Маттайс де Лихт, пополнивший ряды мюнхенской «Баварии» на этой неделе, уже дебютировал за немецкий гранд в товарищеском поединке.

Футболист принял участие в спарринге с американским клубом «Ди Си Юнайтед». Голландец появился на поле во втором тайме и отметился голом на 47-й минуте.

Напомним, что встреча завершилась разгромной «викторией» мюнхенского коллектива со счетом 6:2.

Де Лихт был куплен «Баварией» у туринского «Ювентуса» за 67 миллионов евро. С голландцем немецкий клуб заключил долгосрочное соглашение до середины 2027 года.