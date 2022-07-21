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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт забил в дебютном матче за «Баварию»

21 Июля 2022 • 06:18 Комментировать

Голландский центральный защитник Маттайс де Лихт, пополнивший ряды мюнхенской «Баварии» на этой неделе, уже дебютировал за немецкий гранд в товарищеском поединке.

Футболист принял участие в спарринге с американским клубом «Ди Си Юнайтед». Голландец появился на поле во втором тайме и отметился голом на 47-й минуте.

Напомним, что встреча завершилась разгромной «викторией» мюнхенского коллектива со счетом 6:2.

Де Лихт был куплен «Баварией» у туринского «Ювентуса» за 67 миллионов евро. С голландцем немецкий клуб заключил долгосрочное соглашение до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт
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