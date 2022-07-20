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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Де Лихт высказался о Нагельсманне

20 Июля 2022 • 16:56 Комментировать

Маттайс де Лихт перебрался в «Баварию» и теперь будет выступать под руководством Юлиана Нагельсманна. 22-летний голландский защитник сказал несколько слов о своём новом тренере.

«Нагельсманн показал, что молодые футболисты под его руководством могут расти и развиваться. Я всё ещё вижу себя молодым и хочу стать лучше», - высказался де Лихт в ходе интервью для Bild.

Первый официальный матч нового сезона «Бавария» проведёт уже 30 июля. В этот день команда Юлиана Нагельсманна сразится с «РБ Лейпцигом» за Суперкубок Германии.

Напомним, что Маттайс де Лихт на протяжении трёх последних лет выступал за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Маттайс де Лихт
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