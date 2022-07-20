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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» хочет усилиться защитником «РБ Лейпцига»

20 Июля 2022 • 15:40 Комментировать

Французский «ПСЖ» положил глаз на защитника «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле. Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, футболист «быков» является одной из главных целей для спортивного директора парижан Луиса Кампоса.

Ранее сообщалось, что Кампос хочет подписать в «ПСЖ» универсального защитника. Как оказалось, речь шла именно о Мукиеле, который способен отыграть как в центре, так и на фланге обороны.

Отмечается, что сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье уже дал добро на переход.

Напомним, Мукиеле ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Норди Мукиеле Трансферы футбола - лето 2022
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