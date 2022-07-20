Суарес может перейти в клуб из Бундеслиги

Нападающий Луис Суарес был предложен клубу из немецкой Бундеслиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, уругваец может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Ранее «шмели» лишились Себастьяна Алле, у которого была диагностирована опухоль яичек. Ивуариец выбыл из строя на неопределённый срок, но «Боруссия» не хочет подходить к сезону без ярко выраженного нападающего.

Суарес находится без клуба после ухода из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента. Ранее уругваец отказался переходить в аргентинский «Ривер Плейт». Игрок хочет остаться в Европе ещё минимум на один год.