«Милан» интересуется защитником франкфуртского «Айнтрахта»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н’Дика попал в сферу интересов «Милана».

Итальянский клуб ищет замену Алессио Романьоли, который этим летом перешел в «Лацио», и Н’Дика является одним из кандидатов на эту позицию, сообщает Sky.

Контракт защитника с немецким клубом заканчивается следующим летом, а это значит, что игрок может быть доступен в это межсезонье по сниженной цене.

При росте в 192 сантиметра, Н’Дика может играть как центрального, так и левого защитника.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Кроме того, «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы.