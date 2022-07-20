Переход де Лихта стал вторым по стоимости в истории «Баварии»

Защитник Маттайс де Лихт стал вторым в списке самых дорогих приобретений в истории мюнхенской «Баварии».

Возглавляет список еще один защитник Люка Эрнандес. Мюнхенцы подписали французского футболиста из мадридского «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро.

Интересно, что в том сезоне «Бавария» уже пыталась приобрести де Лихта, но тогда футболист предпочел перейти из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро. Этот ценник стал вторым по значимости в истории футбола за центрального защитника.

Де Лихт, таким образом, стал самым дорогим в истории игроком центра обороны по суммарно заплаченным за него деньгам. Более того, его трансфер в «Баварию» стал третьим по величине среди всех переходов этого межсезонья. Дороже только Орельен Чуамени («Монако» - «Реал») и Дарвин Нуньес («Бенфика» - «Ливерпуль»).

В прошедшем сезоне де Лихт провел в Серии А 31 игру, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.