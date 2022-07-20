Альфонсо Дэвис: «Мне нужно быть более разговорчивым на поле»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис обсудил с журналистами вопросы лидерства.

«Я понимаю, что мне нужно быть более разговорчивым на поле. Я действительно избегал управлять партнерами во время игры - подсказывать им, куда сместиться. Но это очень важно, особенно потому, что я хочу дать партнеру как можно больше информации», - сказал Дэвис на пресс-конференции перед матчем с «Ди Си Юнайтед».

Дэвис подчеркнул, что ему еще предстоит многому научиться в плане позиционной игры.

«Для меня это не совсем лидерство. Я просто стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде в атаке и защите», - добавил защитник.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 22 игры, отметившись 3 голевыми передачами.