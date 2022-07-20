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«Милан» обозначил следующую трансферную цель

20 Июля 2022 • 08:46 Комментировать

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Ндика может переехать в один из итальянских топ-клубов, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Согласно сведениям журналиста, 22-летний французский игрок попал в сферу интересов «Милана». Руководство «россонери» рассматривает Ндика в качестве альтернативы Джафету Танганге.

Трансферная стоимость Ндика оценивается в 32 миллиона евро. В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 43 поединках франкфуртского коллектива, в которых записал себе в актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Трансферы футбола - лето 2022 Эван Ндика
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