«Аякс» поддержал Алле, у которого обнаружили опухоль

В амстердамском «Аяксе» отреагировал на шокирующую новость о болезни экс-нападающего команды Себастьяна Алле. На этой неделе стало известно, что у ивуарийского футболиста обнаружена опухоль яичка.

Пресс-служба голландского гранда поддержала своего бывшего игрока в социальных сетях, опубликовав его имя и смайл в виде сердечка.

Напомним, что этим летом нападающий перешел в дортмундскую «Боруссию». Немецкий гранд заплатил за игрока 35 миллионов евро. Это трансферный рекорд «шмелей».

Контракт Алле с немецким топ-клубом рассчитан до середины 2026 года.