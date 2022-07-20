Киммих отреагировал на покупку де Лихта

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на подписание голландского центрального защитника Маттайса де Лихта.

«Маттайс был капитаном «Аякса» в возрасте 19 лет. Повязку не дают просто так, значит, он ее заслужил своим поведением. Надеюсь, де Лихт забьет много голов за «Баварию». Очень круто иметь в обороне такого игрока», - передает слова Киммиха журналист Филипп Кесслер в своих социальных сетях.

«Бавария» приобрела де Лихта у туринского «Ювентуса» за 67 миллионов евро. С защитником был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2027 года.