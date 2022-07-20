Де Лихт выбрал номер в «Баварии»

Звездный новичок мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт определился с игровым номером, под которым будет выступать за немецкий коллектив. Как стало известно, голландский футболист выбрал себе номер четыре.

Стоит отметить, что ранее он принадлежал Никласу Зюле, который перебрался в дортмундскую «Боруссию».

О трансфере де Лихта в «Баварию» было объявлено во вторник, 19 июля. Мюнхенский гранд заключил с немецким клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В составе «Ювентуса» Маттайс провел 117 поединков и отметился восемью забитыми мячами.