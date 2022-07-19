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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис – о проблемах с сердцем: «Это было очень страшно»

19 Июля 2022 • 23:18 Комментировать

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о том, что чувствовал, когда у него был обнаружен миокардит.

«Это было очень страшно, особенно потому, что врачи говорили, что они не знают, как долго я должен был отсутствовать», — цитирует Дэвиса ESPN. "Я думаю, что это была самая страшная вещь».

В прошлом сезоне Дэвис пережил заражение коронавирусом, после чего у него появились проблемы с сердцем.

«В то время у меня были сомнения в том, смогу ли я еще играть в футбол, но в итоге все обошлось. Я счастлив и благодарен доктору за то, что он так хорошо обо мне позаботился», - добавил футболист.

В прошедшем сезоне Дэвис провел в Бундеслиге 22 матча, отметившись 3 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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