Альфонсо Дэвис – о проблемах с сердцем: «Это было очень страшно»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о том, что чувствовал, когда у него был обнаружен миокардит.

«Это было очень страшно, особенно потому, что врачи говорили, что они не знают, как долго я должен был отсутствовать», — цитирует Дэвиса ESPN. "Я думаю, что это была самая страшная вещь».

В прошлом сезоне Дэвис пережил заражение коронавирусом, после чего у него появились проблемы с сердцем.

«В то время у меня были сомнения в том, смогу ли я еще играть в футбол, но в итоге все обошлось. Я счастлив и благодарен доктору за то, что он так хорошо обо мне позаботился», - добавил футболист.

В прошедшем сезоне Дэвис провел в Бундеслиге 22 матча, отметившись 3 голевыми передачами.