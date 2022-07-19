Мусса Диаби: «Я принял решение остаться в Леверкузене»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби прояснил вопрос со своим будущим.

«Я принял решение остаться в леверкузенском «Байере» на следующий сезон», - сказал футболист в интервью RP Online.

Ранее была информация, что игроком интересуются «Ньюкасл» и «Арсенал». Однако, в преддверии чемпионата мира в Катаре Диаби хотел бы гарантировано быть игроком основного состава. Кроме того, «Байер», в отличие от клубов АПЛ, будет играть в новом сезоне в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 32 матча, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.