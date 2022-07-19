​Кан: «С де Лихтом защита «Баварии» выходит на топ-уровень»

Оливер Кан, возглавляющий правление «Баварии», дал комментарий по поводу трансфера Маттайса де Лихта.

Напомним, что «Бавария» купила Маттайса де Лихта у «Ювентуса». О трансфере было официально объявлено во вторник вечером.

«Маттайс де Лихт произвёл впечатление на самом высоком уровне не только своими техническими качествами, но и тем, что он был лидером во всех своих командах. В столь юном возрасте он уже научился брать на себя ответственность. Сильная команда требует не только сильной атаки. С де Лихтом защита «Баварии» выходит на топ-уровень», - цитирует Кана пресс-служба мюнхенцев.