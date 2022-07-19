​Названа сумма трансфера де Лихта в «Баварию»

«Бавария» объявила о переходе в свои ряды Маттайса де Лихта. 22-летний голландский защитник заключил в мюнхенцами трудовое соглашение сроком на пять ближайших сезонов.

Если верить информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, то «Бавария» гарантировано заплатит «Ювентусу» 70 миллионов евро. Заработок туринского клуба в рамках этой сделки может вырасти ещё на 10 миллионов за счёт бонусных выплат.

Провести первый матч за «Баварию» Маттайс де Лихт может уже 30 июля. На эту дату запланирована битва за Суперкубок Германии. «Бавария» разыграет трофей с «РБ Лейпцигом».