​Де Лихт высказался после перехода в «Баварию»

Трансферная сага с участием Маттайса де Лихта завершилась – о подписании контракта с голландским защитником объявила «Бавария». После перехода в статусный немецкий клуб де Лихт дал свой первый комментарий.

«Я очень счастлив стать игроком этого великого клуба. «Бавария» - самый успешный клуб Германии и один из самых успешных клубов в Европе и мире. С самого начала менеджмент, тренер и руководство убедили меня, я почувствовал искреннюю признательность. «Бавария» - блестяще управляемый клуб с большими целями. Я рад стать частью истории этого клуба», - слова де Лихта приводятся на официальном сайте «Баварии».