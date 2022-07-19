Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Де Лихт высказался после перехода в «Баварию»

19 Июля 2022 • 19:24 Комментировать

Трансферная сага с участием Маттайса де Лихта завершилась – о подписании контракта с голландским защитником объявила «Бавария». После перехода в статусный немецкий клуб де Лихт дал свой первый комментарий.

«Я очень счастлив стать игроком этого великого клуба. «Бавария» - самый успешный клуб Германии и один из самых успешных клубов в Европе и мире. С самого начала менеджмент, тренер и руководство убедили меня, я почувствовал искреннюю признательность. «Бавария» - блестяще управляемый клуб с большими целями. Я рад стать частью истории этого клуба», - слова де Лихта приводятся на официальном сайте «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
19:40 · Германия. Бундеслига
​Кан: «С де Лихтом защита «Баварии» выходит на топ-уровень»
19:34 · Германия. Бундеслига
​Названа сумма трансфера де Лихта в «Баварию»
19:24 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт высказался после перехода в «Баварию»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кински назвал причину неудачной игры Крала
15:14 · Германия. Бундеслига
Кан рассказал о том, покинет ли «Баварию» кто-то из защитников
14:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уверена в трансфере Лаймера
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» близок к покупке трансферной цели «МЮ»
12:45 · Германия. Бундеслига
Президент франкфуртского «Айнтрахта»: «Не понимаю, зачем Костичу идти в «Ювентус»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Бундеслига находится на более низком уровне, чем Ла Лига и АПЛ»
09:55 · Германия. Бундеслига
Де Лихт уже подписал контракт с «Ювентусом» 3
09:00 · Германия. Бундеслига
Два клуба Серии А интересуются Пёнтеком 1
08:11 · Германия. Бундеслига
Де Йонг готов перейти в «Баварию» при одном условии 2
07:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать четырёх футболистов
06:19 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» готовит предложение по дорогостоящему игроку «Баварии»
05:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет этим летом подписать ещё двух игроков
Все новости
Рекомендуем