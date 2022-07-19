Кан рассказал о том, покинет ли «Баварию» кто-то из защитников

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал о том, продаст ли команда кого-то из своих защитников после трансфера Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса», который обойдётся мюнхенцам в 80 миллионов евро.

«У нас есть Эрнандес, Павар и Ньянзу, которые являются очень гибкими футболистами. В данный момент мы не намерены позволять одному из них покинуть команду», – цитирует легендарного голкипера журналист Максимилиан Кох.

Напомним, что Люка Эрнандес является рекордным трансфером в истории «Баварии». Француз обошёлся клубу в 80 миллионов евро – столько же как раз будет уплачено за де Лихта.