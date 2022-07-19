«Бавария» уверена в трансфере Лаймера

Мюнхенская «Бавария» уверена в приобретении полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн давит на руководство, чтобы поскорее заполучить футболиста.

Сам Лаймер уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта. Футболист хотел бы воссоединиться со своим бывшим тренером, но клубы пока не могут сойтись в ценнике. Тем не менее, мюнхенцы в ближайшее время сделают новое предложение по трансферу футболиста сборной Австрии.

Лаймер также был интересен «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» уже отказались от австрийца.