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«Бавария» уверена в трансфере Лаймера

19 Июля 2022 • 14:15 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» уверена в приобретении полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн давит на руководство, чтобы поскорее заполучить футболиста.

Сам Лаймер уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта. Футболист хотел бы воссоединиться со своим бывшим тренером, но клубы пока не могут сойтись в ценнике. Тем не менее, мюнхенцы в ближайшее время сделают новое предложение по трансферу футболиста сборной Австрии.

Лаймер также был интересен «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» уже отказались от австрийца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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