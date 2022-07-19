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Президент франкфуртского «Айнтрахта»: «Не понимаю, зачем Костичу идти в «Ювентус»

19 Июля 2022 • 12:45 Комментировать

Президент франкфуртского «Айнтрахта» Петер Фишер негативно отреагировал на слухи, которые связывают полузащитника Филипа Костича с переходом в «Ювентус».

«Я не знаю, чего он хочет добиться в «Ювентусе», когда там уже есть ди Мария», - цитирует Фишера Calciomercato.

Президент немецкого клуба подчеркнул, что именно Франкфурт является городом Костича, и только там футболист будет чувствоваться себя на своем месте.

«В «Ювентусе» он будет смотреть футбол со скамейки запасных. У меня есть надежда и твердое чувство, что Филип останется с нами. Он может пойти в любой паб во Франкфурте бесплатно. Он очень популярен здесь», - сказал Фишер.

Костич великолепно проявил себя в недавнем розыгрыше Лиги Европы, вместе с клубом выиграв этот турнир. Сразу после финального матча появилась информация, что игроком интересуется «Ювентус».

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 31 игру, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
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