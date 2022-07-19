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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт уже подписал контракт с «Ювентусом»

19 Июля 2022 • 09:55 Комментировать (1)

Маттайса де Лихта уже смело можно считать четвёртым новичком мюнхенской «Баварии» в это трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, нидерландский защитник уже подписал контракт с командой Юлиана Нагельсманна.

По сведениям источника, все документы уже подписаны. Де Лихту лишь осталось пройти вторую часть медицинского обследования. Затем нидерландец отправится к остальной команде на предсезонные сборы в США,

Напомним, что де Лихт был также интересен «Челси», но сам защитник предпочёл перейти именно в мюнхенскую «Баварию», так как считал, что немецкий футбол подходит ему лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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