Де Лихт уже подписал контракт с «Ювентусом»

Маттайса де Лихта уже смело можно считать четвёртым новичком мюнхенской «Баварии» в это трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, нидерландский защитник уже подписал контракт с командой Юлиана Нагельсманна.

По сведениям источника, все документы уже подписаны. Де Лихту лишь осталось пройти вторую часть медицинского обследования. Затем нидерландец отправится к остальной команде на предсезонные сборы в США,

Напомним, что де Лихт был также интересен «Челси», но сам защитник предпочёл перейти именно в мюнхенскую «Баварию», так как считал, что немецкий футбол подходит ему лучше.