Два клуба Серии А интересуются Пёнтеком

Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек, правами на которого владеет берлинская «Гертуа, может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям инсайдера, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы два представителя Серии А, названия которых не разглашаются.

Вторую часть прошлого сезона Кшиштоф провел на правах аренды за «Фиорентину». Он сыграл за «фиалок» 18 поединков и отметился шестью забитыми мячами. До этого он играл в Серии А за «Милан» и генуэзский «Дженоа».

Рыночная стоимость поляка оценивается в 12 миллионов евро.