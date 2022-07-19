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Чемпионат Германии. Бундеслига

Два клуба Серии А интересуются Пёнтеком

19 Июля 2022 • 09:00 Комментировать

Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек, правами на которого владеет берлинская «Гертуа, может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям инсайдера, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы два представителя Серии А, названия которых не разглашаются.

Вторую часть прошлого сезона Кшиштоф провел на правах аренды за «Фиорентину». Он сыграл за «фиалок» 18 поединков и отметился шестью забитыми мячами. До этого он играл в Серии А за «Милан» и генуэзский «Дженоа».

Рыночная стоимость поляка оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Кшиштоф Пёнтек Трансферы футбола - лето 2022
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