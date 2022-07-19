Де Йонг готов перейти в «Баварию» при одном условии

Голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг рассматривает только один вариант продолжения карьеры. По сообщениям Sport.es, полузащитник готов присоединиться к мюнхенской «Баварии».

По данным источника, голландца привлекает стиль игры немецкого коллектива. Также ему нравятся амбиции «Баварии» в Лиге чемпионов, а также близкое расположение Германии к Голландии.

Френки будет готов перейти в стан чемпиона Бундеслиги, если клуб оформит трансфер защитника Маттайса де Лихта. Де Йонг и Маттайс вместе выступали за амстердамский «Аякс».

В составе «сине-гранатовых» Френки играет с лета 2019 года.