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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила продать четырёх футболистов

19 Июля 2022 • 07:44 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» приняли решение расстаться сразу с несколькими футболистами, об этом стало известно журналистам Sky Sport.

По сообщениям источника, в список «на выход» включены полузащитник Марсель Забитцер, нападающий Джошуа Зиркзее, а также защитники Крис Ричардс и Буна Сарр. С продажи этих игроков немецкий чемпион планирует выручить порядка 40-50 миллионов евро.

Напомним, что этим летом ряды мюнхенского гранда пополнил сенегальский нападающий Садио Мане, купленный у «Ливерпуля». Также сейчас «Бавария» активно работает по трансфер центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Буна Сарр Марсель Забитцер Джошуа Зиркзее Крис Ричардс Трансферы футбола - лето 2022
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