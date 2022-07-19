«Бавария» решила продать четырёх футболистов

В мюнхенской «Баварии» приняли решение расстаться сразу с несколькими футболистами, об этом стало известно журналистам Sky Sport.

По сообщениям источника, в список «на выход» включены полузащитник Марсель Забитцер, нападающий Джошуа Зиркзее, а также защитники Крис Ричардс и Буна Сарр. С продажи этих игроков немецкий чемпион планирует выручить порядка 40-50 миллионов евро.

Напомним, что этим летом ряды мюнхенского гранда пополнил сенегальский нападающий Садио Мане, купленный у «Ливерпуля». Также сейчас «Бавария» активно работает по трансфер центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.