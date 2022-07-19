«Бавария» хочет этим летом подписать ещё двух игроков

Руководители мюнхенской «Баварии» хотят в это трансферное окно усилиться ещё двумя футболистами.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенская команда хочет заполучить в свои ряды австрийского полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера, а также молодого француза Матиса Теля из «Ренна». За игрока «быков» мюнхенцы должны будут выложить около 30 миллионов евро, а стоимость юного француза оценивается в два миллиона евро.

Напомним, что официально в «Баварию» уже перебрался сенегальский форвард Садио Мане. В ближайшее время будет объявлено и о трансфере голландского защитника Маттайса де Лихта.