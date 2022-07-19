«Бавария» «повесила» ценник на Зиркзее

«Бавария» определилась с ценой на голландского нападающего клуба – 21-летнего Джошуа Зиркзее. Как отмечает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенский коллектив намерен отпустить футболиста в другой клуб за десять миллионов евро. Одним из главных претендентов на игрока является «Болонья».

Как отмечает источник, футболист готов перебраться в Серию А. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Зиркзее, выступая в аренде за «Андерлехт», сыграл в чемпионате Бельгии 38 матчей. Он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.