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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не делала официального предложения по трансферу Осимхена

19 Июля 2022 • 02:07 Комментировать

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отметил, что мюнхенская «Бавария» не делала команде официальных предложений по трансферу 23-летнего нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена.

«Мы не получали никаких официальных запросов от «Баварии» по Виктору Осимхену. Кроме того, мы также не ведем переговоров о продаже Ирвинга Лосано. Мы рассчитываем на этого футболиста в новом сезоне», - процитировал Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Виктор Осимхен сыграл в 27 матчах за «Наполи». Футболист отметился 14 голами, а также отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серия А Наполи Бундеслига Виктор Осимхен Трансферы футбола - лето 2022
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