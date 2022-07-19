«Бавария» не делала официального предложения по трансферу Осимхена

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отметил, что мюнхенская «Бавария» не делала команде официальных предложений по трансферу 23-летнего нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена.

«Мы не получали никаких официальных запросов от «Баварии» по Виктору Осимхену. Кроме того, мы также не ведем переговоров о продаже Ирвинга Лосано. Мы рассчитываем на этого футболиста в новом сезоне», - процитировал Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Виктор Осимхен сыграл в 27 матчах за «Наполи». Футболист отметился 14 голами, а также отдал две голевые передачи.