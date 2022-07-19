Игуаин высказался о переходе Левандовски в «Баварию»

Экс-нападающий «Реала», «Ювентуса» и «Наполи» Гонсало Игуаин, ныне выступающий за «Интер Майами», отреагировал на переход нападающего Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«Хочу сразу попросить прощение за мое невежество, но переход был бесплатный, верно? 50 миллионов евро? Вроде нормально, но когда я перешел в «Реал», в 2006 году, за такие деньги можно было приобрести просто фантастического футболиста. Однако сейчас, с приходом арабов, и инфляции… это другое. Но и сейчас, в наше время, нужно быть шикарным игроком, чтобы тебя подписали за такие деньги в 33 года», - приводит слова Игуаина Catalunya Radio.

Гонсало напомнил, что Левандовски выиграл дважды Лигу чемпионов, показав игру прекрасного уровня, а также напомнил, что немец является одним из лучших нападающих за последние десять лет.

«Футбол не знает возраста. Только посмотрите на Бензема, который забил в Лиге чемпионов 15 голов. По моему мнению, Левандовски – зверь. Для «Барселоны» это идеальный вариант.