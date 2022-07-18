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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Мы не станем говорить, что нам будет не хватать тебя» - «Аугсбург» особо попрощался с Левандовски

18 Июля 2022 • 23:47 Комментировать
Аугсбург
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Фрайбург
3.40 3.55 2.10
06.08 16:30

Польский форвард Роберт Левандовски перебрался в «Барселону», и, в то время как это очень сильно огорчило руководство «Баварии», пострадавшие от поляка другие клубы Бундеслиги испытывают совсем другие чувства.

Особенно радуются уходу Левандовски в «Аугсбурге», ввиду того, что наколотил в ворота этого клуба целых 23 гола за все время выступлений в Бундеслиге,

- Поздравляем тебя, Роберт. Но не станем говорить, что нам будет не хватать тебя..., - написала пресс-служба «Аугсбурга».

Сезон в немецкой Бундеслиге начнется пятого августа. В первом туре «Аугсбург» примет в домашнем матче «Фрайбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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