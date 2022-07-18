«Мы не станем говорить, что нам будет не хватать тебя» - «Аугсбург» особо попрощался с Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски перебрался в «Барселону», и, в то время как это очень сильно огорчило руководство «Баварии», пострадавшие от поляка другие клубы Бундеслиги испытывают совсем другие чувства.

Особенно радуются уходу Левандовски в «Аугсбурге», ввиду того, что наколотил в ворота этого клуба целых 23 гола за все время выступлений в Бундеслиге,

- Поздравляем тебя, Роберт. Но не станем говорить, что нам будет не хватать тебя..., - написала пресс-служба «Аугсбурга».

Сезон в немецкой Бундеслиге начнется пятого августа. В первом туре «Аугсбург» примет в домашнем матче «Фрайбург».