«Бавария» определилась с ценой на Павара и готова отпустить игрока

«Бавария» готова в летнее межсезонье продать защитника Бенжамена Павара. Мюнхенский клуб рассчитывает получить около 35 миллионов евро, сообщают источники в Германии.

Решение было принято после подписания Маттайса де Лихта. Ранее также была информация, что Паваром интересуется «Челси», который сейчас находится в поиске опытного игрока обороны. Уточняется, что Павар идеально мог бы подойти наставнику «синих» Томасу Тухелю в качестве правого центрального защитника.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.