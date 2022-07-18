Крыховяк отреагировал на переход Левандовского

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал переход форварда Роберта Левандовского в «Барселону».

«Мы дожили до этого прекрасного дня. Браво, Роберт», — написал Крыховяк в социальных сетях.

Напомним, «Барселона» официально объявила о переходе 33-летнего нападающего из «Баварии». Трудовой договор футболиста с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Сам Левандовски сообщил, что уже приступил к изучению испанского языка.

В минувшем сезоне польский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и записал на свой счет 7 результативных передач.