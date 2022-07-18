​Горецка перенёс операцию и пропустит до двух месяцев

«Бавария» потеряла полузащитника Леона Горецку. 27-летний футболист получил травму левого колена и перенёс операцию. На восстановление Горецке понадобится от шести до восьми недель, сообщает немецкий Sky.

Леон Горецка перебрался в «Баварию» из «Шальке 04» летом 2018 года. За четыре сезона полузащитник провёл за мюнхенцев 139 официальных матчей в различных соревнованиях. В них Горецка записал на свой счёт 28 голов и 29 результативных передач.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Бавария» проведёт 30 июля. В этот день мюнхенцы сразятся с «РБ Лейпцигом» за Суперкубок Германии.