Агент де Лихта прибыл в Турин, чтобы согласовать последние детали трансфера в «Баварию»

Агент защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта сегодня был замечен в Турине, где должен согласовать последние детали перехода своего клиента в мюнхенскую «Баварию». Эту информацию в своих социальных сетях подтверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что «Бавария» заплатит за футболиста около 80 миллионов евро. Причём 10 миллионов из этой суммы будут выплачены в качестве различных бонусов.

Сам де Лихт должен подписать с «Баварией» контракт до 2027 года. Напомним, что ради перехода в команду Юлиана Нагельсманна нидерландский защитник отклонил предложение лондонского «Челси», который также был заинтересован в трансфере.